Шукшкиной грозит наказание после слов о Киркорове

Шукшкиной грозит наказание после слов о Киркорове
Мария Шукшина. Кадр видео
Знаменитость могут привлечь к административной ответственности

Актриса Мария Шукшина, которая ранее сделала признание об ориентации Филиппа Киркорова, может быть наказана в суде. В случае, если певец затребует привлечь ее к ответственности, ее могут приговорить к административному наказанию в виде крупного штрафа, рассказал адвокат Андрей Алешкин.

По словам правозащитника, основанием для дела могут стать претензии о защите чести и достоинства. 

"Ее слова в случае обращения певцом в суд будут подвержены экспертизе. Надо доказать, что она именно утверждает сказанное. Просить в суде можно бесконечно. Обычно речь идет о сумме около 250 тысяч рублей", – заявил адвокат.

При этом Алешкин отметил, что для обеспеченного человека это небольшая сумма, поэтому подавать на Шукшину в суд Киркоров будет скорее не ради наживы, а для пресечения любых подобных выпадов в свой адрес.

Напомним, ранее актриса в интервью Вячеславу Манучарову заявила, что Филипп Киркоров занимался пропагандой экстремистских движений и открыто рассказывал о своей нетрадиционной ориентации. Она обрадовалась, что в стране приняли закон, который официально запрещает ему это делать.

Источник: Абзац
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