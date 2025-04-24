Водонаева в прозрачном бюстгальтере и панталонах засветила лишнее – откровенное фото

Водонаева в прозрачном бюстгальтере и панталонах засветила лишнее – откровенное фото
Алена Водонаева. Фото: соцсети
Знаменитости есть, чем порадовать публику

Обольстительная Алена Водонаева снова в центре внимания – телеведущая выложила в соцсетях откровенное фото, которое не могло оставить равнодушными ее подписчиков. На снимке 42-летняя звезда позирует перед зеркалом в кружевном прозрачном бюстгальтере и свободных панталонах с оборками.

Наряд оказался настолько легким, что скрыл далеко не все – особенно хорошо заметны очертания груди, а сама ткань буквально сливается с кожей. Так что у всех поклонников появилась замечательная возможность полюбоваться на самые сокровенные части тела знаменитости.

Фото: Telegram-канал VODA

Водонаева не только поделилась кадром, но и поинтересовалась у подписчиц, кто еще носит панталоны. Комментарии посыпались сразу: многие женщины писали, что давно оценили такую модель за комфорт и женственность.

Невозможно не отметить, как подтянуто выглядит Алена: рельефные формы, стройная талия, идеальные линии – видно, что спорт в ее жизни занимает не последнее место. Такой кадр показывает, как может выглядеть уверенная в себе женщина, даже разменяв пятый десяток.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография дочери Дональда Трампа.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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