Стала известна астрономическая стоимость гроба долларового миллиардера Зураба Церетели

Стала известна астрономическая стоимость гроба долларового миллиардера Зураба Церетели
Фото: Утро.ру
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В Храме Христа Спасителя прощались с первым президентом России Борисом Ельциным, актерами Юрием Соломиным, Станиславом Говорухиным, Вячеславом Тихоновым, Инной Чуриковой... Здесь же сегодня установлен и гроб с телом Зураба Церетели.

Фото: Утро.ру

Гроб, кстати, непростой. Материал каркаса сделан из массива махагони. Это тропическая порода древесины, имеющая красноватый цвет, которую относят к высокоценному красному дереву. Глянцевое покрытие – ручной работы. Индивидуальная внутренняя отделка выполнена из вельвета и велюра. "Запатентованная система замков, регулируемая постель, пенал для памятной записки, многослойное лаковое покрытие", – говорится про это элитное ритуальное изделие на сайте продавца.

Фото: Утро.ру

Изготовлен этот гроб марки "Клэджи" в Канаде и считается одним из самых дорогих. В России его цена начинается от полутора миллионов рублей. Астрономическая для обывателя сумма! Но для родственников Церетели это не так много. Ведь, как выяснила пресса, он оставил после себя капиталов и недвижимости почти на два миллиарда долларов. Как говорится, по доходу – и расход. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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