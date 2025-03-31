Дочка Брежневой оголилась на публике: показала фигуру на откровенном фото

Дочка Брежневой оголилась на публике: показала фигуру на откровенном фото
Вера Брежнева. Фото: соцсети
Девушке есть, чем похвастаться

Некогда любимая в нашей стране исполнительница Вера Брежнева поделилась откровенным снимком своей 24-летней наследницы в купальном костюме. Смелый кадр произвел настоящий фурор в интернет-пространстве.

На фото девушка на радость публике продемонстрировала подтянутую фигуру, стройные ноги и плоский живот, что явно свидетельствует о ее увлечении спортом. Красотка была одета в стильный черный купальник. В подписи к публикации счастливая мать написала, что очень любит родственницу.

Фото: соцсети

Девушка появилась на свет в союзе именитой исполнительницы с Виталием Войченко, с которым звезда разорвала отношения спустя несколько лет. Звездная наследница носит фамилию не родного родителя, а отчима, предпринимателя Михаила Кипермана, которого очень полюбила. Даже после развода матери с бизнесменом, девушка не стала менять свою фамилию.

К слову, недавно сама Брежнева поразила публику смелым кадром.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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