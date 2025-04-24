Дочь знаменитого шансонье Андрея Карата умерла в Таиланде

Девушке было всего 33 года

33-летняя екатеринбурженка Дарья Толстухина умерла на одном из тайских курортов во время отпуска. Девушке стало плохо прямо на отдыхе, и за несколько дней до запланированного возвращения домой ее экстренно забрали в больницу. Медики зафиксировали две остановки сердца, после чего россиянка впала в кому и больше не пришла в сознание.

Отец девушки, звезда шансона Андрей Толстухин, известный под псевдонимом Андрей Карат, рассказывал, что у наследницы никогда не было серьезных проблем с самочувствием. Что именно стало причиной такого резкого ухудшения состояния, пока неизвестно.

23 апреля было принято тяжелое решение – отключить пациентку от аппарата искусственного дыхания. Сейчас убитый горем певец и его приятель находятся в Таиланде, где оформляют документы на репатриацию тела на родину.

Трагедия произошла внезапно и стала сильным ударом для близких. Молодой возраст и полное отсутствие серьезных недугов поразило всех свидетелей трагедии. Теперь родные занимаются формальностями, чтобы как можно скорее вернуть покойную на родину и достойно проститься.

Напомним, ранее стало известно о смерти молодой звезды телесериалов.