Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Григорий Костюк, единственный сын Надежды Кадышевой, сейчас не сходит с полос прессы. Бывшие возлюбленные раскрывают непригладные подробности отношений с мужчиной, который, по их словам, является мошенником, альфонсом и человеком с сомнительными наклонностями. Бывший директор ансамбля "Золотое кольцо" Дмитрий Фомин рассказал, что думает о наследнике знаменитой артистки.
По его словам, за годы совместной работы он не заметил ничего странного или плохого в Григории. А все сведения о его обманных схемах связывает с внезапно возросшей популярностью коллектива. Как известно, из-за завирусившейся в социальных сетях песни Кадышевой ее выступления собирают аншлаги в российских городах.
"Мы с ним общались, он абсолютно нормальный пацан. Когда человек становится популярным, на него сразу обращают пристальное внимание. Появляется много сплетен вокруг", – говорит бывший сотрудник.
Напомним, ранее сразу три возлюбленные пожаловались на Костюка. Бывшая жена лишила мужчину родительских прав, вторая экс-супруга сына Кадышевой намерена поступить аналогичным образом. Вдобавок бывшая любовница артиста заявила, что одолжила ему 10 млн рублей, которые он отказался возвращать. В отместку она рассказала журналистам, что Григорий любитель различных извращений с девушками легкого поведения – из-за его жестокости многие из них отказывались брать от него заказы.
При этом семейство Кадышевой никак не комментирует появившиеся в прессе слухи.
Брюссель изо всех сил поддерживает Киев