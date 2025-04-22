Бывший сотрудник высказался о скандальном сыне Кадышевой

В последнее время против мужчины всплыло много компромата

Григорий Костюк, единственный сын Надежды Кадышевой, сейчас не сходит с полос прессы. Бывшие возлюбленные раскрывают непригладные подробности отношений с мужчиной, который, по их словам, является мошенником, альфонсом и человеком с сомнительными наклонностями. Бывший директор ансамбля "Золотое кольцо" Дмитрий Фомин рассказал, что думает о наследнике знаменитой артистки.

По его словам, за годы совместной работы он не заметил ничего странного или плохого в Григории. А все сведения о его обманных схемах связывает с внезапно возросшей популярностью коллектива. Как известно, из-за завирусившейся в социальных сетях песни Кадышевой ее выступления собирают аншлаги в российских городах.

"Мы с ним общались, он абсолютно нормальный пацан. Когда человек становится популярным, на него сразу обращают пристальное внимание. Появляется много сплетен вокруг", – говорит бывший сотрудник.

Напомним, ранее сразу три возлюбленные пожаловались на Костюка. Бывшая жена лишила мужчину родительских прав, вторая экс-супруга сына Кадышевой намерена поступить аналогичным образом. Вдобавок бывшая любовница артиста заявила, что одолжила ему 10 млн рублей, которые он отказался возвращать. В отместку она рассказала журналистам, что Григорий любитель различных извращений с девушками легкого поведения – из-за его жестокости многие из них отказывались брать от него заказы.

При этом семейство Кадышевой никак не комментирует появившиеся в прессе слухи.