Опубликовано фото сильно похудевшей 81-летней Дубовицкой

Знаменитость заметно изменилась

Появление снимка Регины Дубовицкой в социальных сетях вызвало волну обсуждений. Фраза "денег нет – красоты нет" стала лейтмотивом в лавине эмоциональных комментариев. Телеведущая, которой уже 81 год, давно не появлялась на публике, и ее фото вызвало бурную реакцию.

Многие были шокированы тем, как сильно изменилась звезда. На фото она выглядит заметно худее, чем прежде, и фанаты обратили на это внимание. Кто-то поспешил назвать изменения возрастными, отмечая, что с годами все теряют былую внешность.

Особенно остро прозвучали комментарии о деньгах – мол, только солидные капиталы могут сохранить красоту, а без них, увы, все исчезает.

"Деньги и большие деньги делают красоту. А когда их нет, то и красоты нет. Выглядит, как и должно быть", – пишут в Сети.

Впрочем, многие встали на сторону Дубовицкой, напоминая, что она – живая легенда, и для тысяч людей навсегда останется молодой и обаятельной. В любом случае для женщины, которая разменяла девятый десяток, артистка выглядит восхитительно.

К слову, ранее фурор в интернет-пространстве произвела откровенная фотография звезды "Клона".