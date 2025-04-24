"Не могу слушать": Долина резко высказалась о вокале Агилеры

"Не могу слушать": Долина резко высказалась о вокале Агилеры
Фото: АГН "Москва", wikimedia.org
Российская звезда уверена, что голливудская коллега не имеет выдающихся данных

В соцсетях появилось видео, как Лариса Долина дает мастер-класс по вокалу. Народная артистка России призналась перед учениками, что не переносит пение мировой звезды Кристины Агилеры. По ее мнению, манера исполнительницы слишком однотипная и громкая.

При этом Долина отметила, что в техническом плане американская артистка находится на высоком уровне, но слушать ее не интересно. И если одну композицию Агилеры еще можно с горем пополам изучить от начала до конца, на вторую у нее уже не хватает моральных сил. Российская певица считает, что для вокальной деятельности в первую очередь важна музыкальность.

"У нее есть песни, где она пытается петь пиано, но у нее это не очень хорошо получается", – заявила исполнительница хита "Погода в доме".

Как передает женский журнал "Клео.ру", Долина допустила, что у Агилеры попросту нет толкового продюсера, способного направить ее творчество в нужное русло. И несмотря на то, что знаменитость считают одной из самых влиятельных вокалисток своего поколения, российская звезда уверена, что ее раскрывали на сцене неправильно.

Ранее Долина раскрыла причину затяжного конфликта с Пугачевой.

Источник: соцсети
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