Александр Песков проигнорировал свадьбу единственной дочери

Александр Песков проигнорировал свадьбу единственной дочери
Александр Песков. Фото: соцсети
Вряд ли девушку порадовало такое поведение звездного родителя

Известный российский комик Александр Песков откровенно рассказал о переменах в жизни своей единственной наследницы Дарии. Как оказалось, девушка еще несколько месяцев назад связала себя узами брака. Но без участия звездного родителя.

Пародист не только не пришел на свадьбу, но и до сих пор не нашел времени поздравить ее с новым этапом в жизни.

По словам знаменитости, торжество состоялось еще в феврале, в одной из высоток Останкино. Но приглашение он проигнорировал – признался, что был сильно занят работой. Правда, намекнул, что дело, возможно, не только в занятости: зять ему, мягко говоря, не по душе.

Артист подчеркнул, что до сих пор не пообщался с дочерью после ее свадьбы. Комментарий на эту тему звучал сухо: мол, поздравить пока не успел, слишком много дел.

Источник: 7Дней ✓ Надежный источник

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