На похоронах Церетели произошел скандал

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Во время церемонии прощания с известным скульптором Зурабом Церетели неизвестная женщина решила сделать несколько снимков с гробом покойного. Гостья радостно позировала возле тела, прислонялась к нему и буквально лезла в гроб во время фотографирования. В итоге выходка дамы обернулась грандиозным скандалом, сообщают "Дни.ру".
По данным издания, присутствующие на церемонии люди были невероятно возмущены поведением неизвестной, обвинив в ее в кощунстве.
Журналисты отмечают, что после случившегося женщину, пожелавшую сделать памятный снимок "с Зурабчиком", пришлось силком выводить из траурного зала, поскольку она решила сделать несколько подходов к гробу. Вероятно, чтобы переснять неудачные фотографии.
Как напоминают "Дни.ру", на прощании со скульптором в Храме Христа Спасителя собралось много знаменитостей и высокопоставленных деятелей. Среди гостей заметили Татьяну Михалкову, Андрея Малахова, Константина Эрнста, Лео Бокерию и многих других. Также проводить Зураба Церетели пришли сотни россиян, которые любили его творчество и уважали мастера за его культурный вклад.
Ранее сообщалось, что в смерти Зураба Церетели увидели Божий знак.
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