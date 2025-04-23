На похоронах Церетели произошел скандал

В инцидент пришлось вмешаться охране

Во время церемонии прощания с известным скульптором Зурабом Церетели неизвестная женщина решила сделать несколько снимков с гробом покойного. Гостья радостно позировала возле тела, прислонялась к нему и буквально лезла в гроб во время фотографирования. В итоге выходка дамы обернулась грандиозным скандалом, сообщают "Дни.ру".

По данным издания, присутствующие на церемонии люди были невероятно возмущены поведением неизвестной, обвинив в ее в кощунстве.

Журналисты отмечают, что после случившегося женщину, пожелавшую сделать памятный снимок "с Зурабчиком", пришлось силком выводить из траурного зала, поскольку она решила сделать несколько подходов к гробу. Вероятно, чтобы переснять неудачные фотографии.

Как напоминают "Дни.ру", на прощании со скульптором в Храме Христа Спасителя собралось много знаменитостей и высокопоставленных деятелей. Среди гостей заметили Татьяну Михалкову, Андрея Малахова, Константина Эрнста, Лео Бокерию и многих других. Также проводить Зураба Церетели пришли сотни россиян, которые любили его творчество и уважали мастера за его культурный вклад.

Ранее сообщалось, что в смерти Зураба Церетели увидели Божий знак.