Кадышева зарабатывает миллионы, пока сын занимает деньги у любовниц

Что происходит в звездной семье?

Надежда Кадышева в последнее время стала невероятно популярна у молодежи. Концерты коллектива "Золотое кольцо" собирают аншлаги, а билеты на представление разбирают в считанные дни. В итоге такая востребованность сильно сказалась на заработках артистки.

По информации журналистов, в 2024 году ситуация с доходами театра Кадышевой была плачевной. Последние три года заработки стремительно падали, у коллектива накопился солидный налоговый долг в 1,6 млн рублей. Но как только дела пошли в гору, задолженность погасили.

Известно, что за последний год концерт Кадышевой стал стоить в три раза дороже – цена доросла до 3 млн рублей. Выступление на частном корпоративе обходится заказчику в крупную сумму – такую не требуют даже Григорий Лепс и SHAMAN. Пригласить народницу на свое мероприятие обойдется в 20 млн рублей. И на лето весь график у "Золотого кольца" забит.

Друзья семейства Кадышевой, когда слышат про многомиллионные долги ее сына Григория, смеются – его семья неплохо заработала на своей творческой деятельности, поэтому парень очень обеспеченный. Зачем ему понадобилось занимать денги у своих возлюбленных, они не понимают.

Также, согласно открытой информации, за последние три года "Золотое кольцо" заработало на госзакупках более 45,3 млн рублей. Бывшие сотрудники коллектива говорят, что за Григорием, сыном артистки, никогда не замечали ничего подозрительного. Он всегда был положительным парнем без проблем с репутацией. До недавнего времени.