Продюсер Рудченко: россияне испытывают отвращение к Пугачевой

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Музыкальный продюсер Павел Рудченко считает, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию вряд ли будет вспринято народом позитивно. Многие разочаровались в ней после резких высказываний о стране и ее жителях, поэтому больше не ждут певицу обратно.
По его словам, за последние пару лет Пугачева сделала все, чтобы россияне при произнесении ее имени перестали испытывать приятные эмоции. И на этом фоне многие охладели к ней и как к артистке.
"Поэтому вернется она или не вернется – уже особо людей не трогает, даже многих раздражает. По примеру моих соцсетей, когда выставляю публикации о Пугачевой, многие прямо раздражаются и говорят: "Все, умерла так умерла"", – указал он.
Рудченко считает, что певица сама приложила руку к тому, чтобы российская общественность перестала относится к ней с теплом и уважением. И все из-за своего супруга, которого она решила поддержать и всячески оправдывать.
Ранее Алла Пугачева обратилась к россиянам: некоторых она поблагодарила за поздравления с днем рождения, а остальным, которые не испытывают к ней приятных чувств, тоже сказала "спасибо" за яркие впечатления на закате жизни.
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