Серябкина показала пышную грудь на откровенном фото

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Известная российская исполнительница Ольга Серябкина снова привлекла к себе внимание, показав безупречную форму на отдыхе. 39-летняя знаменитость выложила серию откровенных фото с пляжа, где позирует в бронзовом раздельном купальнике.
На одном из снимков она лежит на песке в купальнике с тонкими завязками и низкой посадкой, демонстрируя стройные ноги, плоский живот и пышную грудь. Образ дополнили собранные волосы и темные солнцезащитные очки.
Заметно, что артистка уделяет немало внимания спорту: у знаменитости подтянутое тело с четким силуэтом и роскошными формами. Поклонники не скрывают восхищения – в комментариях ее буквально засыпали комплиментами.
К слову, ранее откровенной фотографией публику порадовала Виктория Боня.
По его словам, американцы не обращают на это никакого внимания
Ситуация может резко обостриться