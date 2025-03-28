Серябкина показала пышную грудь на откровенном фото

Девушка в прекрасной форме

Известная российская исполнительница Ольга Серябкина снова привлекла к себе внимание, показав безупречную форму на отдыхе. 39-летняя знаменитость выложила серию откровенных фото с пляжа, где позирует в бронзовом раздельном купальнике.

На одном из снимков она лежит на песке в купальнике с тонкими завязками и низкой посадкой, демонстрируя стройные ноги, плоский живот и пышную грудь. Образ дополнили собранные волосы и темные солнцезащитные очки.

Заметно, что артистка уделяет немало внимания спорту: у знаменитости подтянутое тело с четким силуэтом и роскошными формами. Поклонники не скрывают восхищения – в комментариях ее буквально засыпали комплиментами.

К слову, ранее откровенной фотографией публику порадовала Виктория Боня.