Антонелли показала лицо без макияжа на фото

Женщина не стесняется показывать себя такой, какая она есть

Бразильская актриса и телеведущая Джованна Антонелли вновь покорила сердца поклонников, на этот раз – своей естественной красотой. 49-летняя звезда, прославившаяся ролью в культовом сериале "Клон", опубликовала на своей странице в соцсети откровенный снимок без макияжа, где предстала перед фанатами в домашней обстановке – с чашкой кофе на террасе, в простой белой футболке с рисунком персиков и с распущенными волосами.



Несмотря на возраст, актриса выглядит по-настоящему потрясающе, свежо, уверенно и гармонично. Красотка отказалась от косметики, чем вызвала волну восхищения у подписчиков, которых у нее, между прочим, более 20 миллионов.

В комментарии к фото Джованна поделилась хорошим настроением, отметив, что после утреннего кофе на ее лице всегда появляется улыбка. Она также поинтересовалась у аудитории, кто еще любит начинать день с ароматного напитка.

Фанаты засыпали звезду комплиментами и восхитились, насколько Антонелли прекрасна без мейкапа. Возрастную прелестницу назвали эталонным примером естественной зрелой красоты.

К слову, ранее дочь Трампа поразила публику откровенной фотографией.