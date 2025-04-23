Антонелли показала лицо без макияжа на фото

49-летняя звезда "Клона" выставила откровенную фотографию
Джованна Антонелли. Фото: соцсети
Женщина не стесняется показывать себя такой, какая она есть

Бразильская актриса и телеведущая Джованна Антонелли вновь покорила сердца поклонников, на этот раз – своей естественной красотой. 49-летняя звезда, прославившаяся ролью в культовом сериале "Клон", опубликовала на своей странице в соцсети откровенный снимок без макияжа, где предстала перед фанатами в домашней обстановке – с чашкой кофе на террасе, в простой белой футболке с рисунком персиков и с распущенными волосами.

Джованна Антонелли. Фото: соцсети

Несмотря на возраст, актриса выглядит по-настоящему потрясающе, свежо, уверенно и гармонично. Красотка  отказалась от косметики, чем вызвала волну восхищения у подписчиков, которых у нее, между прочим, более 20 миллионов. 

В комментарии к фото Джованна поделилась хорошим настроением, отметив, что после утреннего кофе на ее лице всегда появляется улыбка. Она также поинтересовалась у аудитории, кто еще любит начинать день с ароматного напитка. 

Фанаты засыпали звезду комплиментами и восхитились, насколько Антонелли прекрасна без мейкапа. Возрастную прелестницу назвали эталонным примером естественной зрелой красоты.

К слову, ранее дочь Трампа поразила публику откровенной фотографией. 

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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