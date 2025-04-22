Дочка Трампа оголилась на публике и показала роскошные формы - откровенное фото

Дочка Трампа оголилась на публике и показала роскошные формы - откровенное фото
Дональд и Иванка Трамп. Фото: соцсети
Блондинке есть, чем похвастаться

Эффектная Иванка Трамп снова оказалась в центре внимания – на этот раз поводом стали свежие снимки с пляжа в Коста-Рике, где 43-летнюю дочь Дональда Трампа застали папарацци. Фото опубликовало издание TMZ, и они моментально разлетелись по соцсетям. Иванка появилась на публике в ярком оранжевом купальнике, выгодно подчеркивающем ее фигуру.

На кадрах видно: у блондинки действительно есть, чем гордиться. Роскошная пышная грудь, подтянутый живот и длинные стройные ноги говорят, что эффектная и знаменитая женщина явно не забывает о спорте. Каждый изгиб ее тела свидетельствует, что она много работает над собой, и результат хорошо виден. Даже без макияжа Иванка выглядела свежо и уверенно.

Фото: соцсети, TMZ

Компанию бизнесвумен составили ее супруг Джаред Кушнер, его брат Джошуа и модель Карли Клосс. Несмотря на статус и внимание прессы, Иванка вела себя непринужденно и, судя по всему, наслаждалась каждым моментом. Очевидно, дочь Трампа умеет производить впечатление на публику.

К слову, недавно известная телеведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело блузку.

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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