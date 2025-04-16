Творожная пасха будет идеальной: пять главных секретов

Творожная пасха будет идеальной: пять главных секретов
Кадр видео
Самое главное - правильно подобрать ингредиенты

Творожная пасха является одним из самых любимых угощений в Пасхальное воскресенье. Она символизирует Гроб Господень, изобилие, жизнь, а готовить блюд принято только раз в год. Женский журнал "Клео.ру" раскрыл пять секретов, чтобы важный атрибут праздника получился вкусным и хорошо готовился.

1. Обязательно нужно брать творог с высокой жирностью. Минимум 9%. Он не должен быть мягким или слишком зернистым. Лучше всего приобретать фермерский продукт, а не магазинный.

2. Во время приготовления следует отжать тщательно отжать творог. В противном случае ее может залить сывороткой.

3. Нельзя добавлять слишком много начинки. Важно сохранить правильный баланс для плотной текстуры.

4. Мало держали в холодильнике. После приготовления пасха должна постоять на холоде минимум 8 часов. 

5. Добавили много сахара. Тогда угощение получится слишком десертным. Если захочется его подсластить, то всегда можно покрыть топингом перед подачей.

Источник: Клео.ру

Договорняка не будет: стало известно, почему СВО не завершится в 2025 году

В России хотят штурмовать еще несколько украинских регионов

Сын Трампа выступил с заявлением после встречи Путина с Уиткоффом

Политик обозначил свою позицию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей