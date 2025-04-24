Козловский выступит в России впервые за три года после отмены

Артиста начали постепенно возвращать в медийное пространство

Актер Данила Козловский, который после 2022 года оказался в черных списках российского кинематографа и театральных сцен, выступит в России впервые после отмены. Знаменитость представит российской публике свой моноспектакль FRANK. Мероприятие пройдет 20 июня в московском Театре Эстрады.

Свою постановку Козловский уже показал зрителям за границей. Например, представления проходили в Лондоне, Белграде, Дубае, Ташкенте и других городах. Спектакль сам артист называет музыкальным стендапом, на котором общается с публикой и исполняет композиции Фрэнка Синатры в течение полутора часов.

"FRANK уже покорил сердца и завоевал неподдельную любовь зрителей по всему миру. Это личная история, рассказанная и спетая от первого лица: детство и семья, первая любовь, встречи с кумирами, любимые песни и ироничный взгляд на себя" – говорится в афише мероприятия.

До этого Козловского, как сообщали источники, включили в негласные черные списки российских артистов за политическую позицию. Обострил ситуацию конфликт актера с общественником Виталием Бородиным, который обвинял его в призывах к мятежу. Впрочем, суд доказал факт клеветы и доказал несправедливость таких высказываний.

Сейчас же знаменитость стали постепенно возвращать в российское медийное пространство. Например, недавно Первый канал неожиданно показал фильм с его участием – это произошло впервые после отмены Козловского в России.