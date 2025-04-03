"Проблемная" дочь Успенской оголила бедра на откровенном фото

Девушка похвасталась фигурой

Дочь Любови Успенской снова оказалась в центре внимания. 35-летняя Татьяна Плаксина, известная не только как художница, но и как весьма эпатажная наследница звездной династии, выложила откровенное фото в боди у шеста.

Снимок, сделанный на мансарде на фоне полок с картинами и книгами, тут же разлетелся по соцсетям. На нем Татьяна позирует в полный рост перед зеркалом – в черном облегающем боди с глубоким вырезом и шнуровкой до самой талии.

Плаксина отказалась от косметики и сложных причесок – ее волосы были распущены, на лице ни грамма краски. Но внимание публики привлекла не только смелая поза, но и ее спортивное тело: крепкие бедра, подтянутые ноги, рельефный пресс. Видно, что Татьяна серьезно занимается собой и спорт для нее – не просто хобби.

Однако фанаты помнят, что за кадром нередко бушуют страсти. Татьяна росла проблемным ребенком: разборки с матерью и сейчас происходят регулярно, в том числе, на публике. Их непростой семейный тандем часто оказывается в центре скандалов.

К слову, ранее откровенную фотографию выложила дочь Веры Брежневой.