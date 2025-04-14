Басков нецензурно выругался из-за победы в номинации "Легенда шоу-бизнеса"

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Выступление Николая Баскова на премии Жара Music Awards неожиданно стало поводом для бурных обсуждений далеко не из-за награды, а из-за эмоциональной реакции певца. Получив статуэтку в номинации "Легенда шоу-бизнеса", артист не сдержался и перешел на ненормативную лексику прямо в эфире.
Когда "натуральный блондин" выходил на сцену, он с удивлением обратился к ведущему и выразил восторженное недоумение по поводу почетного звания. Его реплика, в которой содержались нецензурные слова, прозвучала достаточно громко, чтобы попасть в прямую трансляцию, хотя микрофона в руках у него не было. Уже стоя на сцене, он повторил свою фразу, чем окончательно превратил свой выход в скандал.
"Я легенда, оказывается? Ты посмотри! Я реально *** (удивился – прим. ред.)", – проговорил певец.
Зрители в зале отреагировали на происходящее с улыбкой, но в прессе этот эпизод начали активно обсуждать. Пока артист не дал комментарий по поводу скандального инцидента. Вероятно, матерные высказывания звезды попали в эфир случайно, ведь в тот момент в его руках не было микрофона.
К слову, ранее стало известно, как Басков испортил наряд певицы Жасмин огнетушителем.
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