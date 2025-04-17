Выступление Орбакайте у украинских олигархов в Праге вызвало скандал

Артистке грозят серьезные последствия в родной стране

Кристина Орбакайте, лишившаяся выступлений в России, стала зарабатывать на корпоративах богатых украинцев. Ее отчим Максим Галкин* сумел договориться со своими заказчиками, чтобы артистку тоже пригласили на закрытое мероприятие в Праге.

Сообщается, что концерт состоялся во второй половине марта в роскошном пражском заведении. Заказчики отмечали там день рождения ребенка украинского бизнесмена. Собравшиеся в зале гости активно поддерживали артистов и благодарили их за поддержку Украины.

В итоге выступление Орбакайте в Праге вызвало грандиозный скандал в России. Общественник Виталий Бородин заявил, что после этого певицу следует проверить на иностранное финансирование. По его мнению, представление знаменитости за рубежом можно смело расценивать как предательство.

"Очевидно, что кто-то платил ей деньги за это выступление. Надеемся, что контролирующие органы, включая Росфинмониторинг, проведут полноценную проверку", – заявил он.

Дополнительно деятель потребовал, чтобы Орбакайте полностью запретили выступать в России, поскольку артистка демонстрирует неуважение к родной стране. Он полагает, что в год она вывозит из РФ порядка 50-100 млн рублей, которые потом тратит на роскошную жизнь в Европе и США.

Ранее стало известно, что концерт Орбакайте в Литве под угрозой срыва из-за фотографий с Путиным и молчания по поводу политики в России.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ