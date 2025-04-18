"Выгнать из России!": в Сети разгорелся скандал из-за гражданства Андреевой

Людей возмутила любовь телеведущей к загранице

Недавно в соцсетях публика снова начала обсуждать гражданство Екатерины Андреевой. По интернету стали появляться публикации, в которых указано, что она является поданной сразу трех государств. В итоге в Сети разгорелся скандал из-за наличия у нее такого количества паспортов.

Сообщалось, что около 20 лет назад Андреева получила документ Гондураса по натурализации. Его ей выдали через супруга, сербского бизнесмена Душко Перовича. А в 2011 году ей присвоили гражданство Черногории "за особые заслуги перед государством". Насколько правдивыми являются сведения, неизвестно, поскольку знаменитость никак не комментировала эти публикации.

При этом россиян новости возмутили. Люди оказались недовольны тем, что Андреева имеет огромные заработки на "Первом канале" и тратит их в постоянных разъездах по другим странам. Особенно им не понравилось то, что ведущая позиционирует себя как патриота родной страны.

"Нужно выгнать ее из России! Ей, видимо, за границей больше нравится",

"Классический "Первый канал", приют для предателей",

"Познер, Ургант, Козловский, а теперь Андреева... Сколько это еще будет продолжаться на "Первом канале"?",

"На словах одно, а на деле пополняют бюджеты недружественных стран", – возмущается народ.

При этом сообщается, что недовольные уже подали официальное прошение к властям Черногории с просьбой лишить Андрееву гражданства за "нанесение ущерба жизненно важным интересам страны".