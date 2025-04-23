Дмитрий Нагиев получил серьезную травму во время трюка

Дмитрий Нагиев получил серьезную травму
Дмитрий Нагиев. Фото: соцсети
Теперь звезда прихрамывает

Дмитрий Нагиев едва не поплатился за преданность профессии – во время работы с актерской группой в Дубае он получил травму ноги. Артист признался, что все случилось на одном из занятий, где он решил не просто объяснять, а показать начинающим артистам, как выглядят сценические трюки в реальности. В момент выполнения акробатического кувырка актер поскользнулся на мокром линолеуме и растянул ногу.

С тех пор уже больше недели Нагиев передвигается с трудом, но старается держаться – на съемках не показывает, что прихрамывает. Несмотря на возраст и почетный статус в индустрии, он по-прежнему считает, что артист обязан работать честно, и потому все трюки предпочитает выполнять сам. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Судя по всему, артист на личном примере старается показывать будущим коллегам, что значит отдаваться профессии целиком. Но такая самоотдача, как оказалось, может дорого обойтись.

К слову, недавно актер объяснил свой отъезд на заработки из России.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
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