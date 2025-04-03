Нагиев объяснил, почему больше не работает с поддержавшим Россию Андреасяном

Нагиев объяснил, почему больше не работает с поддержавшим Россию Андреасяном
Фото: АГН "Москва"
Артист отметил, что по некоторым вопросам у него с режиссером разные позиции

Дмитрий Нагиев впервые прокомментировал скандал вокруг режиссера Сарика Андреасяна, который во время встречи со студентами разнес работы Андрея Тарковского. Он отметил, что ранее перестал работать с ним из-за определенных разногласий.

Как известно, последние три года Нагиев не появляется в работах Андреасяна. Сплетники называют совершенно разные причины. Одни указывают, что это связано с финансовыми вопросами – все же, актер является одним из самых дорогих в российском шоу-бизнесе, и создатель "Елок" признавался, что тянуть такой бюджет в современных условиях почти невозможно. Другие, напротив, полагают, что дело в политической позиции режиссера, который ранее поддержал Россию.

"Знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали послед­ние три года, скажем так. Это его мнение, его право", – признался Нагиев.

Однако он отказывается осуждать Андреасяна из-за скандала, как и тех, кто накинулся на режиссера с резкой критикой. Артист считает, что попросту не имеет на это права, поскольку, подобно другим людям, может ошибаться в своих суждениях.

При этом Дмитрий отметил, что не хотел бы встревать в какие-либо скандалы и пытаться строить на этом свою карьеру, поскольку такой подход ему совершенно не близок. 

Ранее Нагиев впервые рассказал о своем внебрачном сыне, которому недавно исполнилось 16 лет.

Источник: Собака
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