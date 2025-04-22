АиФ: Церетели оставил после себя наследство в несколько миллиардов долларов

Скульптор считается одним из самых богатых грузин в мире

Знаменитый художник Зураб Церетели за свой 91 год сумел нажить солидное богатство. При жизни он считался одним из самых богатых грузин в мире: его состояние в 2007 году оценивали в 2 млрд долларов, а его ежегодный доход составлял минимум 60 млн рублей. Журналистам удалось выяснить, что покойный оставил после себя.

По данным АиФ, на Церетели было оформлено несколько квартир, домов, земельных участков, точная площадь которых неизвестна. Также ему принадлежал парк элитных автомобилей, среди которых пять автомобилей "Мерседесов", один "Бэнтли" и два "Роллс-Ройса".

Помимо богатств, скульптор был коллекционером живописи, украшений, стоимость которых неизвестна. После себя он оставил более 5 тысяч различных произведений искусства: картин, фресок, скульптур, поскольку продолжал творить до конца жизни.

Прямой наследник у Церетели только один, дочь Лика. Последние годы жизни он проживал с искусствоведом и художником Татьяной Кочемасовой, но их отношения не были зарегистрированы официально. Поэтому неизвестно, получит ли она что-то спустя 20 лет совмесной жизни с художником.

Напомним, Зураб Церетели скончался в ночь на 22 апреля. Смерть он встретил спокойно в родном доме в окружении близких.