Умер легендарный советский скульптор Зураб Церетели

Умер легендарный советский скульптор Зураб Церетели
Зураб Церетели. Фото: Valerij Ledenev. Zurab Tsereteli // Зураб Церетели/wikimedia.org
Культурному деятелю был 91 год

Сегодня, 22 апреля, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти выдающегося советского, российского и грузинского скульптора Зураба Церетели. О трагедии рассказал ближайший помощник покойного Сергей Шагулашвили. Знаменитому художнику-монументалисту, автору тысяч произведений, в том числе памятника Петру I в Москве, был 91 год.

Как сообщает SHOT, сердце культурного деятеля остановилось ночью – около половины второго. Он умер у себя дома, в окружении родных. По словам близких, серьезных диагнозов у художника не было, но с возрастом появились некоторые проблемы со здоровьем, особенно с "главным мотором". Никаких тревожных симптомов накануне врачи не фиксировали – все случилось внезапно.

Покойная звезда оставил после себя более пяти тысяч работ, его монументальные композиции установлены по всему миру. Он вошел в историю как один из самых узнаваемых и спорных мастеров публичного пространства.

Информация о дате и месте прощания с Зурабом Константиновичем появится в ближайшее время.

Напомним, накануне умер Папа Римский Франциск. Его называют последним перед наступлением апокалипсиса понтификом. 

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
По теме

После перемирия армия России разнесла логово ВСУ

Щедрая передышка боевиков закончилась

План "Б": четыре страны готовятся к войне с Россией в обход НАТО

Европейцы опасаются, что Североатлантический альянс себя не оправдает

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей