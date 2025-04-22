Умер легендарный советский скульптор Зураб Церетели

Культурному деятелю был 91 год

Сегодня, 22 апреля, информационное пространство разорвали печальные новости о смерти выдающегося советского, российского и грузинского скульптора Зураба Церетели. О трагедии рассказал ближайший помощник покойного Сергей Шагулашвили. Знаменитому художнику-монументалисту, автору тысяч произведений, в том числе памятника Петру I в Москве, был 91 год.

Как сообщает SHOT, сердце культурного деятеля остановилось ночью – около половины второго. Он умер у себя дома, в окружении родных. По словам близких, серьезных диагнозов у художника не было, но с возрастом появились некоторые проблемы со здоровьем, особенно с "главным мотором". Никаких тревожных симптомов накануне врачи не фиксировали – все случилось внезапно.

Покойная звезда оставил после себя более пяти тысяч работ, его монументальные композиции установлены по всему миру. Он вошел в историю как один из самых узнаваемых и спорных мастеров публичного пространства.

Информация о дате и месте прощания с Зурабом Константиновичем появится в ближайшее время.

Напомним, накануне умер Папа Римский Франциск. Его называют последним перед наступлением апокалипсиса понтификом.