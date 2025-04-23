В 24 года умерла звезда телесериалов Софи Найвайд

Смерть знаменитости окутана тайной

Популярная актриса Софи Найвайд, известная по ролям в телесериалах, ушла из жизни в возрасте всего 24 лет. О трагедии сообщило издание People, ссылаясь на информацию от ее близких. Семья актрисы до последнего пыталась спасти девушку, но, как уточняют источники, усилия оказались напрасными.

Знакомые звезды сериала "Закон и порядок" рассказывали, что она была по-настоящему добрым и доверчивым человеком. Такая открытость часто делала ее уязвимой – многие пользовались этим, ставя личные интересы выше.

"Софи была доброй и доверчивой девушкой. Часто это делало ее открытой для тех, кто мог использовать ее в своих интересах", – посетовали убитые горем родные.

В жизни девушка находила счастье в творчестве: в свободное время писала картины, которые, по словам собеседников журналистов, передавали сложный внутренний мир актрисы и ее эмоциональные переживания.

Причину смерти пока официально не называют. Однако источники отмечают, что несчастная страдала от нескольких недугов, с одним из которых, вероятно, пыталась справиться самостоятельно без медицинской помощи. Тайна, окутывающая ее уход, только усилила шок поклонников и вызвала массу вопросов.

К слову, ранее стало известно о смерти Зураба Церетели.