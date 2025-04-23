Долина рассказала о причинах конфликта с Пугачевой

Одна ситуация заставила примадонну взбеситься

Популярная российская исполнительница Лариса Долина рассказала, откуда берет начало ее давний конфликт с теперь уже бывшей примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. По словам певицы, все началось с истории вокруг легендарного хита "Погода в доме". Композитор Руслан Горобец, написавший эту ставшую популярной композицию, ранее долгие годы работал с Пугачевой в составе ансамбля "Рецитал".

Артистка пояснила, что ее именитая коллега тогда выразила крайнюю степень недовольства тем, что композиция досталась не ей. Руслан, как рассказала Долина, ответил, что волен сам выбирать, для кого писать музыку, и не обязан ориентироваться на чьи-то ожидания. По ее словам, к тому моменту Горобец уже не сотрудничал с "Женщиной, которая поет", но та, судя по всему, затаила обиду.

С тех пор Пугачева недолюбливает Долину. Впрочем, последняя призналась, что относится к звезде с уважением и не считает уместным сейчас развивать эту тему, хотя холодок в их отношениях ощущался всегда.

Напомним, после начала конфликта России с соседним государством Алла Пугачева покинула родную страну вместе с мужем и детьми и уехала жить за границу.

К слову, недавно Лариса Долина опозорилась на публике. Звезду задела больная тема.