Нагиев впервые рассказал подробности о своем внебрачном сыне

Долгое время артист скрывал его от общественности

Долгое время ходили слухи, что у актера Дмитрия Нагиева есть внебрачный сын. Поговаривали, что мальчик уже подросткового возраста и его родила бывшая пассия артиста – радиоведущая Наталия Коваленко. Сам знаменитость эти домыслы ни разу не подтверждал. До недавнего времени.

В последнем интервью Нагиев неожиданно сознался, что у него есть второй сын, которого зовут Марк. Мальчику уже 16 лет и он очень интересуется кинематографом. Порой, он пытается побудить своего отца тоже смотреть хорошие фильмы, но тот отказывается, объясняя, что изучил все в более раннем возрасте, а сейчас хочет банального отдыха.

"Я говорю: "Сынок, я это все смотрел и сейчас я нахо­жусь на такой стадии своего развития или недоразвития, когда я не хочу смотреть тя­жести, просто не хочу. Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг отту­да к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо"", – поделился Нагиев.

По его словам, долгие годы он по совету своего наставника по айкидо обливался холодной водой. Но однажды, спросив его, делает ли тренер то же самое, тот ответил, что ему уже не надо. Так и артист уверен, что ему нет нужды смотреть тяжелое, но качественное кино.

Ранее стало известно о внебрачном сыне Ширвиндта.