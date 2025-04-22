Муцениеце поздравляют с беременностью после слухов о тайной свадьбе

Народ полагает, что у знаменитости уже второй триместр

Актриса Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности. Во время своего финального выступления в кабаре Crave она появилась перед публикой с округлившимся животом, который аккуратно придерживала во время поклона. Народ полагает, что ее уход из театра связан с ожиданием скорого пополнения в семействе, ведь выступать в откровенных нарядах она больше не сможет.

На кадрах, появившихся в Сети, можно заметить легкую округлось в районе талии Муцениеце. Известно, что артистка тщательно следит за своим весом и регулярно занимается спортом, поэтому банальное переедание ее поклонники сразу исключили.

"Агата, видать, за третьим пошла. Правильно, надо Пашку догонять",

"Видимо, уже месяц четвертый-пятый",

"Ура! Агата беременная! Поздравляем от всей души!" – пишут люди в комментариях под публикацией.

Сама знаменитость не комментировала слухи о своей возможной беременности. Тем не менее, некоторое время назад источники, близкие к паре, сообщили, что Муцениеце тайно вышла замуж за своего возлюбленного Петра Дрангу. Возлюбленные провели закрытую церемонию в ЗАГСе, стараясь не привлекать к ней особого внимания.

Особенно эти новости удивили тех, кто не подозревал Муцениеце и Дрангу в пиар-романе. Однако даже после этого в интернете люди стали полагать, что ребенок не от известного музыканта, а от тайного любовника актрисы, роман с которым она старается скрывать.