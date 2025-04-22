Бородин заклеймил "предателем России" Урганта, спевшего "гимн Израиля"

"Предатель": Урганта припечатали к стенке после дерзкой выходки с гимном
Иван Ургант. Фото: соцсети
Опальный юморист усугубляет свое положение

Иван Ургант снова оказался в центре громкого скандала. Его поступок вызвал волну возмущения в России – телеведущий, уехавший за границу, в день своего 47-летия исполнил со сцены в Израиле переделанную песню, напоминающую гимн этой страны. И сделал он это под музыку композиции именитого российского патриота Олега Газманова "Москва".

Известный общественник Виталий Бородин резко отреагировал на этот перформанс. На просторах интернет-пространства он заявил, что опальный шоумен таким образом окончательно показал, на чьей он стороне. Артиста прямо назвали "предателем России" – мол, бывший телеведущий сейчас зарабатывает за рубежом, смеется над своей родиной и при этом пытается выглядеть артистом вне политики, однако его действия говорят сами за себя.

Общественник также уделил внимание тому, что шоумен спел "Миллион алых роз" в честь Аллы Пугачевой, тоже покинувшей Россию. А вот строками, посвященными синагогам, маце и израильским ульпанам, артист рискнул окончательно перечеркнуть все, с чем его когда-то ассоциировали в России.

Политик подчеркнул: народ не простит такого легкомысленного отношения к своей стране и своей культуре. Ургант, по его мнению, сделал осознанный выбор и окончательно встал в один ряд с теми, кто с ненавистью смотрит на Россию издалека.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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