Моргенштерн* рассказал, как обманывал фанатов

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После трех месяцев молчания рэпер Моргенштерн* вышел на связь и удивил поклонников неожиданным признанием. Он откровенно рассказал, что долгие годы вводил в заблуждение не только других, но и самого себя. Все, что он показывал: роскошь, внимание, успех, на самом деле оказалось красивой оберткой, не имеющей ничего общего с настоящим счастьем.
Артист признался, что внушал людям: успех измеряется деньгами, машинами, тусовками и внешним блеском. Он сам в это верил. Однако, пройдя курс лечения от зависимости, понял, что за всем этим скрывалась пустота. По словам Моргенштерна*, он впервые за долгое время начал по-настоящему "слышать себя".
Рэпер подчеркнул: самое ценное, что он понял – счастье не связано с внешними достижениями. Это внутреннее состояние, которое не купить ни за миллионы, ни за лайки. И теперь он честно говорит, что все эти годы транслировал фальшь, в которую сам отчаянно верил. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".
К слову, до помещения в клинику артист не раз пугал публику, однажды он даже рухнул со сцены.
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