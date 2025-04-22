Нагиев объяснил свой отъезд на заработки из России

Артист отметил, что согласился на предложение из-за солнца и моря

Дмитрий Нагиев отреагировал на то, что в последнее время его стали называть инфоцыганом из-за курсов по саморазвитию в Дубае. На них артист учит всех желающих прокачивать собственную харизму и настраивать энергетику, за что требует огромные деньги. Однако сам актер признается, что дело не настолько прибыльное, каким кажется на первый взгляд.

В недавнем интервью знаменитость рассказал, что его работа в ОАЭ – это не просто желание нажиться на людях. Изначально его пригласили для передачи опыта и знаний начинающим артистам, он подумал, взвесил все аргументы и согласился.

При этом Дмитрий уверяет, что с этой шабашкой буквально выходит в ноль. Заработки с проекта уходят на его перелеты, проживание и питание в ОАЭ. Но для него это не главное – в этой работе ему больше всего нравится, что он может приехать в другую страну, где есть море и пляж.

"Хотелось бы и зарабатывать на этом, но пока речи не идет. Мне и в России предлагают курсы набирать при вузах. Но тут ни солнца, ни моря...", – объяснил Нагиев свой отъезд на заработки за границу.

Ранее Дмитрий Нагиев объяснил, почему больше не работает с поддержавшим Россию Андреасяном.