Нагиев заявил о романе с Клаудией Шиффер

Знаменитость выступил с признанием

Дмитрий Нагиев, который обычно не распространяется о подробностях своей личной жизни, выступил с сенсационным признанием. Артист заявил, что пару десятилетий назад у него был роман с известной немецкой супермоделью Клаудией Шиффер. В качестве доказательства он опубликовал совместный снимок с мировой звездой.

На фото молодой Нагиев с пока еще богатой шевелюрой стоит в костюме, украшенным фиолетевой бабочкой. Рядом с ним стоит Шиффер, которая держит в одной руке букет цветов, а второй – обнимает российского артиста.

"Моя бывшая", – лаконично подписал фото Дмитрий.

В комментариях публика начала активно обсуждать снимок. Одни полагают, что Нагиев просто шутит, рассказывая о романе с известной моделью. Другие всерьез строят предположения, что между российским актером и немецкой королевой подиумов могла пробежать искра.

Известно, что снимок был сделан в 1997 году, когда Клаудия Шиффер приезжала в Москву вместе с Линдой Евангелистой и Евой Герциговой для участия в модном показе, на котором Дмитрий был ведущим. Ради девушек с длинными ногами он специально купил смокинг, стоимость которого в два раза превышала гонорар за мероприятие.