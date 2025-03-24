"Что-то с нами не так": Нагиев разнес "Анору" с Юрием Борисовым

Артист прервал молчание впервые за долгое время

Впервые за долгое время Дмитрий Нагиев появился на светском мероприятии в честь премьеры сериала "Актерище" и пообщался с журналистами. Артист рассказал, как относится к нашумевшему фильму "Анора", в котором снимались российские актеры Марк Эйдельштейн и Юрий Борисов.

По словам знаменитости, картина оставила у него смешанные впечатления. Он намекнул, что остался не в восторге от увиденного и не до конца понимает, почему фильм удостоился такой высокой оценки за границей.

"У меня сложное впечатление. Если это пять "Оскаров", то, наверное, что-то с нами не так" – лаконично отметил Нагиев.

Также телеведущий высказался об успехах шоу "Голос", откуда он ушел в 2022 году. Артист признался, что не следит за проектом, но если передача до сих пор успешна, то он испытывает радость за своих коллег.

Нагиев высказался и о том, что молодое поколение признало его главным сигма-боем в стране. Термин означает человека, которыйне зависит от предустановок и взглядов окружения, не стремится к доминированию или лидерству и следуюет строго своим интересам. Знаменитость не имеет ничего против такого сравнения и считает, что "сполз на следующую ступень своего развития" после статуса "секс-символа" России.

Ранее стало известно, что Нагиеву удалось заработать на рекламе около 100 млн рублей.