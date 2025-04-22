Панин* заскучал по России и заявил о намерении вернуться

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Один из самых скандальных беглецов-артистов Алексей Панин* неожиданно дал понять, что не прочь вернуться в Россию. Актер, уехавший за рубеж несколько лет назад, признался, что его все чаще охватывает тоска по родным местам. Несмотря на скандальную репутацию и статус "находится в международном розыске", Панин* заговорил о доме с неожиданной теплотой. Кроме того, опальный артист рассказал, что собирается сделать в России первым делом.
По словам актера, ему не хватает улиц, где прошло его детство, и деревушки, где бабушка водила его в детский сад. Он заявил, что с удовольствием приехал бы хотя бы на неделю – просто прогуляться по знакомым местам и первым делом заглянуть в ресторан Дома литераторов. Именно туда отъявленный русофоб мечтает вернуться в первую очередь.
Напомним, артист покинул родное государство и переехал в Испанию несколько лет назад. Оттуда он постоянно отпускает язвительные комментарии в адрес бывшей родины. Также артист близко дружит с другими известными русофобами. Недавно он выбежал на сцену в Соединенных Штатах и публично расцеловал исполнительницу Лайму Вайкуле.
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