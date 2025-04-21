Лолиту захотели лишить новых концертов после резких высказываний о русских

Творческая судьба знаменитости под большим вопросом

Популярная российская исполнительница Лолита Милявская снова оказалась в центре громкого скандала. Впрочем, звезда не вылезает из скандальных ситуаций. Ее концерты один за другим могут быть отменены – следом за Ижевском и другими городами под вопросом теперь и выступление в Кирове, запланированное на 23 апреля.

Причина – заявление, направленное в прокуратуру и администрацию сразу нескольких регионов. За ним стоит правозащитный центр "Сорок сороков", который требует запретить появление артистки на сцене.

В обращении напомнили целую подборку эпизодов, которые, по мнению авторов, доказывают, что поведение Милявской не соответствует моральным устоям и ценностям России. Общественники вспоминают слова Лолиты, сказанные еще в 2017 году, о том, что "русских нужно использовать". Не забыли и ее участие в скандальной вечеринке блогера Ивлеевой, где артистка появилась в прозрачном наряде и устроила шоу на полу – позже ей пришлось извиняться перед публикой.

К этому добавили и тот факт, что в 2024 году певица исполнила песню "Кадиллак", связанную с человеком, признанным в России иностранным агентом. Все это, по мнению заявителей, ставит под сомнение возможность допуска артистки к концертной деятельности. Ее образ на сцене они назвали прямой угрозой духовным и моральным устоям.

Стоит отметить, что такие нападки сильно бесят знаменитость. Недавно из-за этого она даже покрыла матом ветеранов Донбасса.