Симоньян рассказала о своей редкой и опасной болезни

В некоторых случаях недуг приводит к летальным последствиям

Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1" призналась, что врачи нашли у нее крайне редкую патологию. Во время планового осмотра они заметили, что у знаменитости отсутствует левая сонная артерия. Как правило, это грозит серьезными последствиями для здоровья человека, в том числе может обернуться когнитивными нарушениями, проблемам с речью, письменностью, а также увеличивает риск инсультов, что, в свою очередь, способно приводить к преждевременной смерти.

По ее словам, о своей особенности она не знала в течение 30 лет жизни. Когда врачи заметили патологию, то были сильно удивлены, поскольку в таких ситуациях люди часто страдают от умственных нарушений. Но, как отметила Симоньян, у нее никаких повреждений нет, она даже смогла закончить школу с золотой медалью.

"Я вообще ни на что не жалуюсь, я не знала об этом", – сказала она.

Маргарита также рассказала о состоянии своего мужа Тиграна Кеосаяна, который лежит в коме с конца прошлого года. Побелевшая от горя журналистка призналась, что в первое время после случившегося даже думала отправиться воевать, чтобы расстаться с жизнью. Но в итоге нашла в себе силы бороться. Сейчас, говорит Симоньян, режиссер впервые за долгое время начал реагировать на слова и прикосновения, что вселяет в нее надежду на его выздоровление.

Ранее сообщалось, что врачи опасаются делать пересадку сердца Кеосаяну, поскольку он может не выдержать операции.