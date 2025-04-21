Выступление Хакамады в Казани сорвали после жалоб бойцов СВО

Знаменитость сама сообщила людям о случившемся

Мастер-класс Ирины Хакамады, который должен был состояться в Казани, отменили в день проведения мероприятия. В ТЦ Korston, где спикер готовилась к выступлению, объявили эвакуацию. Это произошло на фоне жалоб бойцов СВО местным властям.

Об отмене представления сообщила сама Хакамада собравшейся публике. Знаменитость вышла в зал и рассказала, что ей не дали разрешение на проведение мастер-класса. Также она поблагодарила всех собравшихся за посещение и рассказала, что людей позже впустят в здание после проверки кинологами.

Как напоминают журналисты, до этого родственники бойцов СВО заявляли, что Хакамада "демонстрирует ненависть к тем, кто связан с военными действиями". Они также обращались к прокурору Татарстана с просьбой принять меры. Некоторые просили привлечь ее к уголовной ответственности и признать иноагентом.

Это не первые проблемы с проведением мастер-классов Хакамады в России. В феврале на вечеринке с ее участием провели обыски, у некоторых гостей обнаружили наркотические вещества. Сама инфлюенсер говорила, что на мероприятие ее пригласили друзья, а силовики не осматривали женщин – документы проверяли только у парней.