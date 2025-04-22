"Уже есть": Успенская рассекретила жениха-еврея 35-летней дочери

В Москве состоялось вручение премии "Женщина года" от журнала FB. Среди лауреатов была и Любовь Успенская, которая после награждения поговорила с корреспондент "Утро.ру".

Сегодня 35-летняя Татьяна Плаксина – единственная дочь певицы – берет уроки танца на пилоне (шесте). "Это было ее желание, и мой директор нашел ей преподавателя, нашел специалиста, который устанавливает шест, – рассказала артистка. – Ей просто надо было проявить смелость. Первое время Таня была вся в синяках – синие руки и ноги. А сейчас уже легче".

Но может 71-летней артистке тоже присоединиться к наследнице? "Я пока не сошла с ума, – смеется Успенская. – Для этого надо иметь силу и желание – у меня их нет". К тому же она много времени посвящает любимой работе на сцене.

Дочь Успенской ни разу не была замужем. Успенская так описала идеального зятя: "Он должен быть умным – уже такой есть! А еще талантливый – пишет стихи. Кроме того, он бизнесмен. Но важна и национальность – желательно, что у него была еврейская кровь". Напомним, что сама певица – чистокровная еврейка. Ее отец – Залман Филиппович Сицкер, директор Киевской фабрики бытовой техники, был женат вторым браком на Саре Сицкер, они прожили 48 лет.