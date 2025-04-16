Известная телеведущая расстегнула перед камерой надетую на голое тело блузку

Красотка показала, чем богата

Известная итальянская телеведущая и радиозвезда Дилетта Леотта вновь привлекла внимание поклонников, опубликовав на просторах интернет-пространства откровенные снимки. У красотки почти 9,2 миллиона подписчиков, и свежий пост быстро набрал популярность.

На фото эффектная блондинка позирует перед камерой на диване в короткой зеленой мини-юбочке, которая приподнялась настолько, что открыла часть ягодиц.

К образу она добавила серую блузку с яркой оранжевой меховой отделкой и кокетливо оставила ее расстегнутой. Звезда отказалась от бюстгальтера, продемонстрировав соблазнительный силуэт и полуобнаженную грудь.

Знаменитость выглядит потрясающе – у нее роскошная, подтянутая фигура, стройные длинные ноги и крепкое, спортивное тело. Видно, что она регулярно занимается спортом и следит за собой. Завершили образ высокие черные сапоги на шпильке с широким голенищем и массивная золотистая цепочка на шее – стильный и смелый акцент, подчеркивающий ее уверенность в собственной неотразимости.

К слову, ранее фурор в социальных сетях произвела откровенная фотография Ольги Серябкиной.