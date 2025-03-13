Боня похвасталась подтянутой фигурой в мини-бикини – откровенное фото

Девушка произвела фурор

Звезда социальных сетей Виктория Боня снова привлекла внимание поклонников, опубликовав кадры, на которых продемонстрировала свою фигуру. 45-летняя дива сняла себя в зеркало, выбрав для съемки смелый образ.

На кадрах девушка позирует в бикини с анималистичным принтом, которое состоит из бюстгальтера и миниатюрных плавок на завязках. В подписи к видео она отметила, что после восхождения на Эверест мечтает отправиться к морю.

Подписчики сразу же отреагировали на публикацию, засыпав телеведущую комплиментами. Многие отметили, что она находится в отличной форме и всегда выглядит безупречно.

К слову, недавно телеведущую потребовали лишить российского паспорта. Общественники и парламентарии вступили с громким призывом.