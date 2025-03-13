Боня похвасталась подтянутой фигурой в мини-бикини – откровенное фото

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Звезда социальных сетей Виктория Боня снова привлекла внимание поклонников, опубликовав кадры, на которых продемонстрировала свою фигуру. 45-летняя дива сняла себя в зеркало, выбрав для съемки смелый образ.
На кадрах девушка позирует в бикини с анималистичным принтом, которое состоит из бюстгальтера и миниатюрных плавок на завязках. В подписи к видео она отметила, что после восхождения на Эверест мечтает отправиться к морю.
Подписчики сразу же отреагировали на публикацию, засыпав телеведущую комплиментами. Многие отметили, что она находится в отличной форме и всегда выглядит безупречно.
К слову, недавно телеведущую потребовали лишить российского паспорта. Общественники и парламентарии вступили с громким призывом.
Российский лидер не намерен так просто идти на сделку
Он подчеркнул, что в первую очередь нужно прекратить огонь