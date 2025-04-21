"Безответная любовь": Агутин раскрыл свое отношение к России

"Безответная любовь": Агутин раскрыл свое отношение к России
Леонид Агутин. Фото: АГН "Москва"
Певец пожаловался на неразделенные чувства

Певец Леонид Агутин рассказал, как относится к России. Заявление знаменитость сделал во время недавнего интервью Александру Соколовскому.

Артист вспомнил, как в 90-е годы перед ним открылась возможность гастролировать за границей. Поездки в другие страны ему очень нравились, при этом Леонид не переставал испытывать нежных чувств к родной стране. Однако, говорит он, аналогичного отношения со стороны родного государства он не ощущает – исполнитель говорит, что его любовь скорее несчастная.

Агутин рассказал, что общался с людьми, которые были вынуждены покинуть Россию насовсем – для них это оказалось невероятной трагедией. И только после открытия границ эмигрантам стало полегче, поскольку у них появилась возможность хотя бы иногда приезжать назад.

"Это любовь... Несчастная любовь, может быть, к родине, безответная любовь. Но, зараза, любовь", – сказал артист.

По словам музыканта, в России его понимают далеко не все слушатели. Поэтому на родине он работает только для 20% неравнодушных граждан.

Ранее Леонид Агутин сделал откровенное признание об алкоголизме среди звезд шоу-бизнеса.

Источник: соцсети
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