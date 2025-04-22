SHAMAN высказался о венчании с Мизулиной

Отношения влюбленных звезд развиваются стремительно

SHAMAN прокомментировал слухи о возможном венчании с Екатериной Мизулиной. Вопрос ему задали вездесущие журналисты после пасхальной службы. Певец ответил уклончиво, сказав, что все станет известно со временем и предложил "следить за новостями".

Напомним, осенью прошлого года Ярослав Дронов официально разорвал отношения со своей второй женой – Еленой Мартыновой, специалистом в сфере пиара. Именно при ее поддержке блондин получил широкую известность, и многие связывают рост его популярности с ее профессиональной деятельностью.

Слухи о романе молодого человека с общественной деятельницей ходили уже давно, но до последнего пара никак не комментировала свои отношения. Только в марте они впервые открыто подтвердили, что вместе – это произошло прямо на одном из концертов звезды.