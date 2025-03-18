Урганта хотят жестко наказать в России из-за бизнеса во Франции

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Иван Ургант зарегистрировал во Франции ИП, чтобы заниматься постановкой и производством шоу. Подобная новость вызвала серьезное недовольство в России, из-за чего его захотели жестко наказать.
Депутат Николай Новичков обратился в Минюст с просьбой проверить ведущего на нарушение российского законодательства и рассмотреть возможность объявить его иноагентом. Он полагает, что на артиста может оказываться иностранное влияние из-за его связей с недружественным государством.
Общественники из движения "Ветераны России" придерживаются аналогичного мнения. Они уверены, что помимо присвоения статуса иноагента, Урганта следует наказать еще жестче – отобрать российскую недвижимость.
Однако эксперты в области шоу-бизнеса полагают, что полностью "отменить" ведущего могут в том случае, если он начнет вести провокационный бизнес за границей. Например, ставить сомнительные постановки и шоу. И если они коснутся политической тематики, то против него непременно введут санкции.
"Это будет действительно подтверждением его позиции", – считает продюсер Павел Рудченко.
Ранее Иван Ургант обозначил условия своей эмиграции из России.
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