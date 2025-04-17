Ургант отметил день рождения в Израиле и обратился к Пугачевой

Ургант отметил день рождения не в России и посвятил песню беглой певице
Иван Ургант. Кадр: YouTube
Действия опального телеведущего выглядят провокационно

16 апреля некогда любимый в нашей стране телеведущий Иван Ургант отметил свое 47-летие и сделал это не в России, а в Израиле. Как стало известно, торжество он отпраздновал концертом, кадры с которого позже появились на просторах интернет-пространства.

В этот день опальный шоумен вышел на сцену вместе с не менее опальным Александром Гудковым. Один из номеров оказался особенно запоминающимся: Гудков с юмором напомнил зрителям о Дмитрии Хрусталеве, соведущем программы "Вечерний Ургант", которого в зале не было, так как он прекрасно чувствует себя в России и продолжает строить карьеру. Хохмач же "помянул" своего звездного коллегу и даже, кривляясь, возложил цветы на пустой стул.

Помимо этого, Ургант посвятил один из музыкальных номеров беглой экс-примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. Он исполнил композицию "Миллион алых роз" и передал ей поздравление с прошедшим днем рождения – народной артистке накануне исполнилось 76 лет.

Ранее сама "Женщина, которая поет" в свойственной ей пафосной манере поблагодарила поклонников и недоброжелателей за внимание, которое она получила в день своего рождения.

Источник: Telegram-канал "Хуже не скажешь" ✓ Надежный источник
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