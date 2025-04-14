Умерла известная советская актриса Григорьева

Умерла известная советская актриса: звезду убила тяжелая болезнь
Фото: www.unsplash.com
Любимице публики было 86 лет

В культурной сфере нашей страны произошла очередная трагедия – оборвался жизненный путь Нины Григорьевой, популярной советской актрисы и настоящей звезды сцены.

Ее сердце остановилось после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием печени. Трагическую новость 14 апреля сообщила ее близкая подруга, народная артистка РСФСР Нина Яковлева.

По словам убитой горем подруги, покойная до самого конца оставалась сильной и не позволяла болезни взять над собой верх. Она продолжала выходить на сцену, дарить зрителям эмоции и никогда не показывала, через что ей приходится проходить. О страшном диагнозе узнали лишь позже – она боролась с онкологией в одиночку, без жалоб и слез.

Будущая звезда театральных подмостков появилась на свет 7 декабря 1938 года в деревне Чиричкасы, в Чувашии. Театру она посвятила всю свою жизнь – 62 года служила в Чувашском государственном академическом драматическом театре. В ее багаже более ста ролей, каждая – с душой и полный самоотдачей. "Бесприданница", "Айдар", "Варвары", "Прощание с Матерой" – все ее героини трогали сердца.

С 1986 по 1996 год Григорьева возглавляла Союз театральных деятелей Чувашии и оставила большой след в развитии театрального искусства региона.

Напомним, ранее в прессе появились жуткие фотографии покойного Паши Техника в гробу.

Источник: Регнум ✓ Надежный источник
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