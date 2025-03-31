Популярный певец Волкан Конак потерял сознание во время концерта и умер

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Кошмарная трагедия произошла на Кипре. Популярный турецкий исполнитель Волкан Конак рухнул в обморок во время своего концерта, а спустя некоторое время его земное пребывание оборвалось.
Это трагическое событие произошло 30 марта на райском острове, где 58-летний любимец публики развлекал своим пением преданных фанатов. Зрители, увидев, как звезда рухнула на сцену, сразу ринулись ему помогать, после чего его оперативно доставили в больницу к профессиональным медикам. Несмотря на все усилия врачей, спасти знаменитость не удалось.
Официальную причину печального события пока не раскрыли, но по предварительным данным, трагедия произошла из-за проблем звезды с сердцем.
Ныне покойная знаменитость начал свою блистательную карьеру с выпуска альбома в 1989 году. Исполнитель был известен далеко за пределами родной Турции. Его смерть стала огромной утратой для турецкой музыкальной индустрии и поклонников.
Напомним, недавно стало известно о смерти популярного советского артиста, тело которого целых 10 дней пролежало в квартире.
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