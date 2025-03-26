Умерла легендарная советская актриса Галина Марченко

Звезде было 88 лет

На 89-м году оборвался жизненный путь Галины Марченко – легендарной актрисы, чей голос стал частью детства миллионов советских и российских граждан. Именно она озвучивала Каркушу в знаменитой передаче "Спокойной ночи, малыши!". Сообщается, что причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Будущая звезда появилась на свет в российской столице зимой 1937 года. После окончания Щепкинского училища она больше десяти лет играла в Центральном детском театре. Позже пришла на телевидение, где началась ее долгая и прочная связь с самой известной детской программой страны.

Сначала она озвучивала Мишутку, потом Хрюшу и Степашку, а с 1997 года – Каркушу, которую называла своей любимицей. Для нескольких поколений зрителей ее голос стал родным – добрым, успокаивающим и очень близким.

Звезда долгие годы оставалась за кадром, но при этом была рядом каждый вечер. Ее не показывали в эфире, но без нее не было бы той самой волшебной атмосферы детского шоу. С ее уходом завершилась целая эпоха.

Ранее стало известно о кончине Ларисы Голубкиной.