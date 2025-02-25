Мизулина показала ужин с SHAMAN в домашней обстановке - видео

Поклонники очень заинтригованы

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился подробностями совместного ужина с Екатериной Мизулиной, который прошел в весьма непринужденной обстановке.

В последние месяцы их общение стало особенно тесным, что породило слухи о возможных романтических отношениях. Однако ни певец, ни общественная деятельница не комментируют подобные разговоры. Но в то же время с большой охотой рассказывают о приятном совместном времяпрепровождении.

Недавно в личном блоге девушка опубликовала видео с кумиром миллионов. Судя по всему, артист находился у нее в гостях. Девушка рассказала, что приготовила запеченную курицу и пригласила знаменитого певца на ужин. Молодой человек, в свою очередь, признался, что остался впечатлен ее кулинарными способностями.

По словам артиста, блюдо оказалось невероятно вкусным, а он выполнил свою мужскую роль – разделал птичку и аккуратно разложил части на тарелку. Даже на записи видно, насколько атмосфера вечера теплая и непринужденная. Артиста можно было увидеть в расслабленном виде – в рубашке, футболке и шортах. Екатерина, напротив, предпочла остаться за кадром и не показала себя в объективе камеры.

Общественность продолжает обсуждать частые встречи знаменитостей, но пока ни один из них не спешит раскрывать характер звездных отношений.

К слову, ранее на Первом канале объяснили, почему вырезали из эфира песню Дронова.