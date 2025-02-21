"Патриот за денежку": концерт SHAMAN в Новосибирске привел к скандалу

"Патриот за денежку": концерт SHAMAN в Новосибирске привел к скандалу
SHAMAN. Фото: соцсети
Люди нелестно высказались о знаменитости

В минувшую среду, 19 февраля, певец SHAMAN выступил в Новосибирске. Послушать артиста пришли многие жители города – среди них были как пожилые, так и молодежь. Однако мероприятие понравилось далеко не всем.

По данным СМИ, большинство граждан раскритиковали приезд Дронова в город со своим концертом. В соцсетях публика массово протестовала и возмущалась, что певец-патриот попросту приехал нажиться на простых людях с помощью политической повестки.

"Народу то… три калеки, и те загнанные бюджетники с флажками",

"Патриот за денежку не малую",

"Обожаю Шамана. Так ловко наживаться на идиотах в такое время не каждый может", – пишут жители Новосибирска.

Другие высказались о внешнем виде SHAMAN, раскритиковав его обтягивающие кожаные штаны. Некоторые выразили мнение, что если бы людей не стягивали силой на представление, то в зале почти никого не было.

После скандала журналисты также провели опрос среди граждан, согласно которому больше 70% новосибирцев категорически отказались бы прийти на представление SHAMAN. 9% мечтали попасть на концерт, а только 2% это удалось.

Ранее SHAMAN сообщил о проблемах с выступлениями в двух российских городах.

Источник: Атас-инфо
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